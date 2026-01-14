CSM Oradea – Cedevita Junior 103-79! Victorie importantă în faza Top 16 a FIBA Europe Cup

Principalii marcatori ai partidei au fost Kocovic 20 puncte, Pridgett 16, Nzekwesi 16, pentru CSM Oradea, respectiv Sare 20, Buljevic 14, pentru Cedevita.

În primele meciuri din grupa L, CSM Oradea a pierdut cu KK Bosna (79-84) şi cu Pallacanestro Reggiana (59-90).

Tot miercuri se mai joacă partida dintre Pallacanestro Reggiana – KK Bosna.

În runda următoare, vicecampioana României va juca returul cu KK Bosna, în deplasare, în 21 ianuarie.

Primele două clasate în fiecare grupă principală se vor califica în sferturile de finală.

CSM Oradea s-a calificat în Top 16 de pe primul loc al grupei preliminare C, în urma rezultatelor: 89-75 şi 89-86 cu AEK Larnaca, 73-84 şi 77-71 cu Aliaga, 87-65 şi 90-85 cu Corona Braşov.

De grupele preliminare nu au trecut CS Vâlcea şi Corona Braşov, scrie News.ro.

