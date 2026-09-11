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Statele Unite au surclasat Ungaria, scor 108-56, joi, la Berlin, în primul meci al sferturilor de finală ale Cupei Mondiale de baschet feminin, calificându-se în semifinale, transmite AFP.

SUA - Ungaria 108-56 în sferturi, cu Napheesa Collier MVP

După ce a avut o misiune grea în faţa Italiei în al doilea meci din grupă (55-52), formaţia SUA nu a pierdut timpul: soarta partidei a fost practic decisă încă de la finalul primului sfert (36-12), iar pragul de 50 de puncte a fost atins încă din minutul 14.

Pragul de 100 de puncte, depăşit deja în meciul cu Cehia din ultima etapă a fazei grupelor (105-64), a fost atins din nou printr-un coş marcat de Sonia Citron cu ceva mai mult de cinci minute înainte de final, în liniştea aşternută peste Uber Arena, întreruptă doar de un suporter maghiar.

Jucătoarea cheie a unei echipe americane altruiste (31 de pase decisive) a fost Napheesa Collier, cu 19 puncte şi 6 recuperări, scrie Agerpres.