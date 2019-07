Sonia Kim Ursu, cea mai buna baschetbalista din Romania. A renuntat la moda si s-a apucat de baschet! "M-am indragostit din prima de acest sport" GALERIE FOTO

Sonia Kim Ursu a renuntat la modeling pentru o cariera in baschet.

Primul sau turneu de baschet la avut la varsta de 12 ani. 11 ani mai tarziu a castigat argintul continental cu nationala de 3x3 a Romaniei.

Sonia Kim a povestit ca a avut de ales intre baschet si moda si spune ca a ales baschetul si nu ii pare rau pentru acest lucru.

"La un moment dat, am avut de ales intre baschet si moda. Am ales baschetul. Nu stiu daca as fi ales modeling-ul… Nu am facut niciodată catwalk, doar sedinte foto. Am început shooting-urile în liceu, in clasa a 9-a sau a 10-a, iar atunci eram in cumpana. Sa fac baschet de performanta sau sa las streetball-ul sa fie hobby? Acum, mai am cate o sedinta foto, o fac de placere, cand ma cheama cate un fotograf. Mi-am facut un nume in baschet si nu m-as mai vedea facand altceva. Iar acum, si corpul meu s-a format pe baschet, nu mai pot face modeling”.

Ea a mai povestit si motivul pentru care a ales baschetul.

”A fost un moment in viata mea cand a trebuit sa aleg si multi m-au intrebat de ce vreau sa-mi rup picioarele la sport. E o chestie de ego, cred. Nu multi pot să faca un sport de performanta, sa se antreneze, sa faca anumite sacrificii. Am vrut sa-mi demonstrez mie ca pot face chestia asta", a mai spus Sonia intr-un interviu pentru ProSport.

