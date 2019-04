SCMU Craiova – SCM Timisoara, PLAYOFF Liga Nationala de Baschet Masculin LIVE VIDEO, 18:30. Ce rezultate au avut in sezonul regulat

Meciurile din playoff-ul Ligii Nationale de Baschet Masculin sunt live pe www.sport.ro pe 24 si 26 aprilie!

INFO

SCMU Craiova – SCM Timisoara, 24 si 26 aprilie 2019, ora 18:30, Sala Polivalenta din Craiova, meciuri transmise in direct de FRB TV din cadrul primei faze a play-off-ului Ligii Nationale de Baschet Masculin, editia 2018-2019.

@ Primele doua confruntari de la Craiova se anunta a fi extrem de echilibrate, pe parchet urmand sa se intalneasca echipele clasate pe locurile 4 (SCMU Craiova) si 5 (SCM Timisoara) in clasamentul final al sezonului regular LNBM. Dupa ce au ratat calificarea in FINAL 4 Cupa Romaniei 2019, ambele echipe vizeaza continuarea cursei de cucerire a trofeului LNBM, fiind dornice sa obtina calificarea in fazele superioare. De-a lungul sezonului, SCMU Craiova s-a adjudecat trei din cele patru intalniri directe (88-83 la Craiova si 71-74 la Timisoara in cadrul Grupei Rosii; 93-65 la Craiova si 74-73 la Timisoara in cadrul Grupei A), astfel ca sansele teoretice sunt de partea gazdelor, dar fiind vorba de meciuri din faza eliminatorie a play-off-ului, gruparea oaspete este pregatita sa-si vanda scump pielea si, de ce nu, sa realizeze o surpriza.

@ SCMU Craiova se bazeaza pe sapte baschetbalisti straini - Morris Sharaud Curry (SUA), Silvanus Porter Troupe (SUA), Goran Gajovic (Muntenegru), Aleksandar Radukic (Bosnia&Hertegovina), Jason Boone (SUA), Igor Mijajlovic (Serbia) si Vladislav Koreniuk (Ucraina), ultimul fiind transferat recent din prima liga a Chinei! “Argintul viu” al gruparii oltene este Sharaud Curry, unul dintre cei mai scunzi baschetbalisti care evolueaza in LNBM, americanul avand doar 1,78 m! A revenit in lot dupa o perioada de absenta, cauzata de o accidentare, si a evoluat impreuna cu Gajovic si Troupe in cadrul “All Star Game LNBM 2019”. Pe de alta parte, Silvanus Troupe Porter este cel mai longeviv baschetbalist strain care evolueaza in Romania si are in palmares Cupa Romaniei 2014 si medalia de bronz in FIBA EuroChallenge 2015, ambele cu echipa Energia Rovinari. Parintii americanului Troupe sunt celebrii in lume, tatal acestuia, Quincy, fiind profesor de literatura si arta poeziei cu o bibliografie impresionanta, fiind si castigator al “American Book Award” in 1990, iar mama, Margaret, o cunoscuta jurnalista care a scris mai bine de 15 ani la cotidianul The New York Times, dar si promotor al unor galerii celebre de arta din SUA! Si daca tot am amintit de “meciul stelelor” din LNBM, sa mai mentionam ca Goran Gajovic a castigat “3 Point Contest” in cadrul “All Star Game LNBM 2019”, reusind in barajul finalei sa marcheze toate cele 5 aruncari cu “Golden Ball”.

@ Echipa oaspete, SCM Timisoara, are in lot tot sapte baschetbalisti straini – Nikola Pesakovic (Serbia), Terrell Sherwood Brown (SUA), Milos Komatina (Muntenegru), Brandon Randolph (SUA), Vladan Vukosavljevic (Serbia), Marko Stojadinovic (Serbia). Fara-ndoiala, cel mai valoros transfer al “Leilor din Banat” este cel al veteranului Vladan Vukosavljevic, o adevarata forta a naturii (2,07 metri, 135 kilograme), pivotul sarb fiind supranumit si “mister double-double” pentru performantele individuale. Vukosavljevic a evoluat la binecunoscuta Steaua Rosie Belgrad, dar si la Hemofarm Vrsac, dupa care si-a continuat cariera BC Donetsk si Halychyna in campionatul Ucrainei. Interesant de remarcat faptul ca a jucat si patru sezoane in Liban, iar SCM Timisoara l-a transferat de la campioana Tadamon Zouk. “Legiunea” stranierilor este completata de tanarul american Brandon Randolph (23 ani), care se afla la prima experienta in LNBM, fiind transferat anul acesta din NCAA de la echipa universitara Utah Valley. Un alt american adus in toamna este extrema Sherwood Brown, transferat din Arabia Saudita, de la Al Ittihad. In varsta de 27 de ani, Brown are numeroase experiente in cariera, transferandu-se in 2013 in Europa dupa ce a absolvit Universitatea Florida Gulf Coast. Ajuns in Israel, la Maccabi Haifa, Brown a plecat in sezonul urmator la Maine Red Claws (G-League), un an mai tarziu a ajuns in Mexic, la Fuerza Guinda de Nogales, dupa care a traversat din nou Oceanul si a jucat pentru campioana Libanului, Byblos Club. Nikola Pesakovic si Marko Stojadinovic au intarit lotul “Leilor”, fiind transferati de la semifinalista ligii din Serbia, BK Borac Cacak. Muntenegreanul Milos Komatina este singurul stranier care are deja trei sezoane la activ in tricoul “violetilor”, extrema de forta transferandu-se la echipa orasului de pe Bega in 2016. In intreaga sa cariera, Komatina a evoluat la mai multe echipe din spatiul ex-iugoslav, cele mai cunoscute fiind Buducnost si KK Igokea, dar si in Bulgaria, la Cherno More.

@ De remarcat faptul ca in lotul SCMU Craiova se mai afla si baschetbalistul roman de originea ucrainiana Iuri Fraseniuk, singurul sportiv care a evoluat in ultimele trei finale LNBM. Pe de alta parte, restul sportivilor romani din lotul echipei din Banie sunt tineri “Under 23”, fosti componenti ai nationalelor de juniori ale Romaniei la diferite categorii de varsta: Bogdan Popa, Camil Berculescu, Amedeo Casale, Andrei Iliescu, Sebastian Ionescu și Ionut Berceanu. Ultimii trei au fost prezenti in nationala U20 a Romaniei, care a obtinut laurii europeni la Oradea, in cadrul FIBA U20 Championship 2017, Division B.

@ De partea cealalta, echipa oaspete are in componenta trei internationali romani, Catalin Baciu, veteranul Octavian Popa Calota si Dragos Diculescu, ultimul evoluand pentru nationala Romaniei la ultimele meciuri din calificarile pentru EuroBasket 2021. In plus, Diculescu a fost prezent si la “All Star Game LNBM 2019”. In lotul “Leilor” se mai afla si un fost component al nationalelor juvenile, Alexandru Coconea, precum si doi tineri de perspectiva, Bogdan Penciu si Cristian Mocritchi, ultimul fiind produsul academiei BC Timisoara.

@ Gruparea gazdelor este condusa de pe margine de macedonianul Aleksandar “Aco” Todorov, un tehnician cu o vasta experienta si care are in palmares un titlu de campion in Macedonia cu MZT Skopje, doua cupe ale Macedoniei, dar si trofeul Ligii Balcanice. Antrenorul macedonian nu este la prima aparitie in LNBM, Todorov fiind antrenor principal la Dinamo Bucuresti, dar si director tehnic la SCMU Craiova, in sezonul trecut, pe perioada in care a lipsit antrenorul principal al acesteia, Rami Hadar. In tabara cealalta, Cristian Bota se afla la prima experienta de antrenor principal pe banca unei echipe din LNBM, dupa ce a ocupat vreme mai multe sezoane functia de antrenor secund al “Leilor din Banat”. Dupa ce si-a agatat ghetele-n cui la finalul unei cariere sportive foarte bune, bifand prezente la echipe de top din Divizia A, precum Steaua Bucuresti, dar si in echipele nationale la toate categoriile de varsta, Bota a ramas sub panouri si s-a dedicat antrenoratului, devenind scouter si mai apoi antrenor secund. In urma demiterii antrenorului Miodrag Perisic, fostul secund a preluat bagheta de principal si a reusit sa acceada cu echipa in play-off-ul LNBM.

@ Primul meci de la Craiova va fi oficiat de Bogdan Podar (arbitru FIBA), Laurentiu Grigoras (ex-arbitru FIBA) si Istvan Bertalan, iar comisar FRB va fi Mihai Caraion. Cea de-a doua partida va fi oficiata de arbitrii internationali Alexandru Olaru, Ciprian Stoica si Costin Bogdanescu, iar comisar FRB va fi Rist Tiberiu.