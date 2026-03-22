Nottingham Forest s-a impus cu scorul de 3-0 în fața lui Spurs, iar echipa lui Radu Drăgușin pare că se îndreaptă spre retrogradare.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 45 prin Igor Jesus.

La scurt timp după ce Nottingham Forest a marcat al doilea gol al partidei, în minutul 62, prin Gibbs-White, fanii lui Tottenham s-au săturat și au părăsit masiv stadionul.

Imaginea serii a venit în minutul 72 al jocului, când, în timp ce mulți fani ai lui Tottenham se îndreptau spre ieșire, unul dintre suporterii londonezilor a încercat să îl convingă pe un alt fan să rămână până la final, însă acesta a fost decis să plece și a încercat la rândul său să își convingă prietenul să părăsească arena.

Scorul final a fost stabilit în minutul 87, când Awoniyi a înscris pentru scorul de 3-0 în favoarea lui Nottingham Forest.