Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea a fost învinsă de CS Dinamo Bucureşti, cu scorul de 87-73 (21-18, 26-21, 20-19, 20-15), sâmbătă seara, în Sala Dinamo din Capitală, în etapa a treia a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Dinamo - Oradea 87-73, cu ”careul” de vis Marks - Stark - Roberts - Drame

Derrick Michael Marks, cu 16 puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Jonathan Christopher Stark, cu 14 p, 3 rec, 3 pd, Anthony Daemon Roberts, cu 13 p, 6 rec, şi Ousmane Drame, 12 p, 6 rec, s-au remarcat de la Dinamo.

David Christopher Nichols, cu 19 p, 3 rec, 8 pd, a fost cel mai bun de la Oradea.

”BASCHET. Booom💣

Învingem vicecampioana fără drept de apel după un meci în care ne-am trecut în cont toate cele patru sferturi.

Marks 16p, Stark 14p, Roberts 13p, Drame 12p au fost liderii noștri”, a postat la final CS Dinamo București.