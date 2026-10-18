VIDEO Dinamo a dat lovitura! Victorie clară cu vicecampioana

Dinamo a dat lovitura! Victorie clară cu vicecampioana Baschet
SPORT.RO
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Meci frumos în sala din Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiDerrick MarksJonathan StarkAnthony RobertsOusmane DrameCSM CSU Oradea
Din articol

Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea a fost învinsă de CS Dinamo Bucureşti, cu scorul de 87-73 (21-18, 26-21, 20-19, 20-15), sâmbătă seara, în Sala Dinamo din Capitală, în etapa a treia a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Dinamo - Oradea 87-73, cu ”careul” de vis Marks - Stark - Roberts - Drame

Derrick Michael Marks, cu 16 puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive, Jonathan Christopher Stark, cu 14 p, 3 rec, 3 pd, Anthony Daemon Roberts, cu 13 p, 6 rec, şi Ousmane Drame, 12 p, 6 rec, s-au remarcat de la Dinamo.

David Christopher Nichols, cu 19 p, 3 rec, 8 pd, a fost cel mai bun de la Oradea.

”BASCHET. Booom💣

Învingem vicecampioana fără drept de apel după un meci în care ne-am trecut în cont toate cele patru sferturi.

Marks 16p, Stark 14p, Roberts 13p, Drame 12p au fost liderii noștri”, a postat la final CS Dinamo București.

Voluntari, singura echipă neînvinsă, Steaua a pierdut acasă

CSO Voluntari a rămas singura echipă neînvinsă, după 83-78 cu CSM Corona Braşov, în Sala ''Gabriela Szabo''. 

Lewis Markel Sullivan, cu 21 p, 11 rec, a fost MVP-ul ilfovenilor, scrie Agerpres.

FC Argeş Piteşti, condusă de Joshua Lewis Price, cu 27 p, 5 rec, 5 pd, a trecut de SCM ''U'' Craiova, medaliata cu bronz din sezonul trecut, cu 95-84, în Piteşti Arena.

Alte rezultate:

CSA Steaua Bucureşti - CSM Petrolul BBA Ploieşti 68-76

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea - CSM Târgu Mureş 83-91

CSM Galaţi - CS SCM Politehnica Timişoara 102-105, după prelungiri

Clasamentul

1. CSO Voluntari 6 puncte

2. CSM CSU Raiffeisen Oradea 5

3. FC Argeş Piteşti 5

4. CS Dinamo 5

5. CSM Târgu Mureş 5

6. CS Vâlcea 5

7. SCM ''U'' Craiova 5

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