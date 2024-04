Thierry Henry a tras o singură concluzie după eliminarea lui Manchester City din Champions League: "Există ceva numit apărare!"

Real Madrid a dovedit-o pe Manchester City în al doilea tur al sferturilor de finală Champions League, în care madrilenii s-au apărat solid împotriva echipei lui Guardiola.

Carlo Ancelotti a înțeles că un joc aventuros al madrilenilor ar fi fost o decizie greșită împotriva unui rival de asemenea anvergură, ce a fost neînvins pe teren propriu în cadrul competiției. Real Madrid a rezistat eroic și în cele din urmă a obținut victoria la loviturile de departajare.

Mulți au fost cei care, datorită stilului de joc al lui Real Madrid, consideră că Manchester City merita să se califice în semifinalele Ligii Campionilor. O legendă a fotbalului internațional, Thierry Henry, fost jucător al Barcelonei și acum selecționer U21 al Franței, apără gruparea spaniolă și spune că aceasta a fost mai bună decât rivala sa.

"Există ceva numit apărare. Poți controla jocul apărându-te bine. Știu că oamenii vor spune că City a fost echipa mai bună, dar apărarea face parte din joc", a declarat fostul jucător francez, după meci.

"Real Madrid s-a apărat foarte bine. Cred că cea mai bună echipă, cea care s-a apărat mai bine, a trecut mai departe."

Pep Guardiola nu a ezitat să îi felicite pe cei de la Real Madrid pentru prestația de la Etihad. Tehnicianul spaniol nu a reproșat stilul de joc al spaniolilor și a subliniat că au făcut ce a trebuit să fie făcut pentru a merge mai departe în semifinale.

"Îi felicit pe Real Madrid pentru abilitatea lor de a se apăra și rezista până în ultimul moment. Ei s-au apărat foarte bine și noi nu am putut să înscriem în finele meciului.

Sunt de părere că în meciurile noi am jucat foarte bine, dar la Bernabeu nu am fost la fel de eficienți. Nu poți câștiga mereu. Am încercat, ce le pot cere mai mult jucătorilor? Nu știu ce am fi putut face mai mult." a declarat Pep Guardiola, după meci.

???? Pep Guardiola:

????️ "I would have preferred to win, but congratulations to Real Madrid, they defended so deep with incredible solidarity, and we did everything. I don’t have any regrets about what we have done. We played exceptionally in all departments"#ManCity pic.twitter.com/ItlBv3wUdW