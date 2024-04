În partea a doua a campionatului, clubul din Sfântu Gheorghe a înregistrat o victorie (1-0 vs. Rapid), două rezultate de egalitate (1-1 vs. Farul, 1-1 vs. CFR Cluj) și o înfrângere (1-2 vs. FCSB).

Laszlo Dioszegi anunță: ”Am făcut o promisiune”

Laszlo Dioszegi, patron Sepsi OSK, a mărturisit că în cazul în care formația dirijată de Bernd Storck se va clasa la finalul play-off-ului pe loc de cupe europene, atunci pentru fiecare partidă câștigată din play-off jucătorii vor primi prime duble.

De asemenea, Laszlo Dioszegi a precizat că a discutat cu Bernd Storck și s-a limitat să spună că antrenorul va rămâne și în sezonul următor la clubul din Sfântu Gheorghe, având în vedere că a reușit să califice echipa în play-off.

”Am fost foarte entuzismat, am aşteptat de mult să spargem gheaţa. Era timpul să echilibrăm balanţa. Băieţii s-au dăruit 100% pe teren. Avem antrenor, echipă, tot ce trebuie. Există o diferenţă de puncte între noi şi locul 3. Suntem realişti, dar sperăm mai departe.

Storck am discutat cu el, am vorbit de dinainte că dacă intrăm în play-off mergem şi mai departe cu el. Rămâne încă un an din vară, normal.

(n.r. prima Rapid) Pentru fiecare meci au. Dacă prindem cupele europene, toţi jucători au sume stipulate în contract. Am promis că dacă prindem cupele o să aibă prime duble pentru toate meciurile câştigate în play-off”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit Fanatik.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul etapei a patra

FCSB a învins-o în runda #4 pe CFR Cluj, în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” cu 1-0 și și-a asigurat 13 puncte avans față de ocupanta locului secund.

Ardelenii sunt pe doi cu 31 de puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova, care completează podiumul. Oltenii au pierdut cu Farul în această etapă, scor 1-2, pe ”Ion Oblemenco”.

Iar campioana en-titre a devansat-o, astfel, pe Rapid în clasament. Echipa de la malul mării se situează pe locul patru cu 29 de puncte, iar giuleștenii au coborât pe cinci.

Cu o înfrângere, două remize și o victorie, formația dirijată de Bernd Storck, Sepsi OSK, rămâne ultima clasată cu 27 de puncte obținute până acum în play-off-ul Superligii României.