Au aruncat in el cu MILIOANE de dolari! Jucatorul care a fost platit REGESTE fara sa faca NIMIC. Asta e TEAPA MILENIULUI!

Timp de 5 ani (2015-2020), fostul baschetbalist Deron Williams a incasat sume fabuloase de la echipa Brooklyn Nets fara sa joace absolut deloc.

Americanul poate fi considerat una dintre marile "pacaleli" din istoria NBA. Dupa trei sezoane in care a fost unul dintre cei mai valorosi baschetbalisti ai lumii, Deron Williams a semnat in 2012 un contract pe 5 ani cu gruparea din Brooklyn, in schimbul a 98,8 milioane de dolari.

Ceea ce s-a intamplat ulterior e insa uluitor. Pentru ca performantele din teren ale lui Deron erau intr-o permanenta scadere, oficialii clubului au renuntat la el in 2015, doar ca in acte mai erau 2 ani de contract, echivalentul a 27,4 milioane de dolari.

Astfel, cele doua parti s-au inteles amiabil pentru ca suma sa fie platita esalonat, in rate, pe parcursul urmatorilor 5 ani, pana in 2020. Asta in timp ce Deron Williams a mai evoluat ceva timp, pana la retragerea din 2017, la alte echipe, Dallas Mavericks si Cleveland Cavaliers.

Conform presei de peste Ocean, cosmarul celor de la Brooklyn Nets s-a incheiat in aceasta saptamana, cand Deron Williams a primit ultimii 5,5 milioane de dolari.