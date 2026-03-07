Dacia iese la atac! Ce nume va purta noul crossover care vrea să schimbe ierarhiile pe piața auto

Compania menține linia denumirilor care se termină cu sufixul „ER” , alăturând noul automobil unor serii deja consacrate pe piață precum Duster, Jogger sau Bigster. Această alegere urmărește o fonetică memorabilă, ușor de pronunțat, menită să faciliteze o integrare rapidă în actuala familie a mărcii.

Producătorul autohton a anunțat joi numele noului său crossover. Botezat „Striker” , autoturismul primește o denumire cu rezonanță, iar designul oficial va fi prezentat pe 10 martie.

Sursa principală de inspirație pentru noua titulatură provine din perioada anilor '80, conceptul sugerând precizie și impact vizual. Denumirea face trimitere directă la atingerea precisă a unei ținte, reflectând ambiția constructorului de a lansa un vehicul robust și versatil, gândit drept un partener constant de drum.

În așteptarea detaliilor tehnice, publicul va avea ocazia să descopere formele și aspectul vizual al noului crossover marțea viitoare.