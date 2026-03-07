Dacia iese la atac! Ce nume va purta noul crossover care vrea să schimbe ierarhiile pe piața auto

Producătorul autohton a anunțat joi numele noului său crossover. Botezat „Striker”, autoturismul primește o denumire cu rezonanță, iar designul oficial va fi prezentat pe 10 martie.
Tradiție păstrată și inspirație din anii '80
Compania menține linia denumirilor care se termină cu sufixul „ER”, alăturând noul automobil unor serii deja consacrate pe piață precum Duster, Jogger sau Bigster. Această alegere urmărește o fonetică memorabilă, ușor de pronunțat, menită să faciliteze o integrare rapidă în actuala familie a mărcii.