Sprintera americană Sha'Carri Richardson, medaliată cu argint în proba de 100 m la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a câştigat, luni, Stawell Gift, o celebră cursă atletică cu handicap care are loc anual în Australia, informează AFP.

Ce înseamnă cursă cu handicap

Stawell Gift este o cursă prestigioasă şi foarte veche, creată în 1878 în Australia şi întreruptă doar de două ori, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi în timpul pandemiei de Covid-19.

Această cursă anuală, cu premii în valoare de 40.000 de dolari australieni (aproximativ 27.628 de dolari americani), are loc pe o pistă cu iarbă, lungă de 120 de metri, în pantă ascendentă. Sportivii sunt clasaţi în funcţie de nivelul lor de calificare şi de performanţele anterioare la sprint, iar Richardson a câştigat avansând în clasament de pe fundul grilei de start.

Medaliată cu argint în proba de 100 m la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 şi campioană olimpică la ştafeta 4x100 m, ea a trecut linia de sosire în 13 sec 15/100, devansând-o pe tânăra australiancă Charlotte Nielsen, care avea un avans de nouă metri faţă de Richardson la startul finalei.

În competiţia masculină, australianul Olufemi Komolafe a terminat pe primul loc, în timp ce Christian Coleman, campionul mondial din 2019 la 100 m şi partenerul lui Sha'Carri Richardson, nu a reuşit să se califice în finală, informează Agerpres.