Paula Radcliffe va alerga cele șase mari maratoane ale lumii, în 2025

Paula Radcliffe alergase ultima dată într-o cursă profesionistă la Maratonul Londrei din 2015. Fosta mare atletă britanică s-a reîntors în activitatea competițională pentru a completa o dorință personală, să alerge în același an cele șase mari competiții ale lumii, pentru a strânge bani în scopuri caritabile. După ce a concurat la Londra, ea va mai alerga la maratoanele organizate la Boston, Tokyo, Berlin, Chicago și New York.



Radcliffe a deținut 16 ani recordul mondial în proba de maraton, cu timpul 2:15:25, înainte ca Brigid Kosgei să-l doboare, în 2019. În probele de 3.000 și 5.000 de metri, britanica s-a intersectat cu incredibila Gabriela Szabo, rivalitatea lor de pe pistă devenind celebră, cu românca revenind de multe miraculos pe final de cursă, după ce aceasta condusese plutonul și părea scăpată în câștigătoare.



Este considerată una dintre marile atlete din istoria Marii Britanii

Paula Jane Radcliffe (51 de ani) este născută la Davenham (Cheshire) și este o atletă specializată în probele pe distanțe medii și lungi (3.000 metri, 5.000 metri, 10.000 de metri, semimaraton, maraton, cross country).



Printre rezultatele sale se numără medalia de aur (maraton / 2005) și argint (10.000 metri / 1999) la Campionatele Mondiale, titluri mondiale World Cross Country Championships (1992, 2001, 2002), medalia de aur la Campionatele Europene (10.000 de metri / 2002), câștigarea World Half Marathon Championships (2000, 2001, 2003), European Cross Country Championships (1998, 2003 - cu echipa și individual), European Cup (5.000 metri / 1998, 1999, 2004) și Commonwealth Games (5.000 metri / 2002).



De asemenea, a primit distincțiile BBC Sports Personality of the Year, Laureus World Comeback of the Year, IAAF World Athlete of the Year, AIMS World Athlete of the Year (x3) și Member of the Order of the British Empire (MBE) și a fost inclusă în England Athletics Hall of Fame și Loughborough University Hall of Fame. Este căsătorită cu Gary Lough, un fost atlet pe distanțe medii.



