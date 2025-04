Campion olimpic la 200 m la Paris, Letsile Tebogo, originar din Botswana, a vorbit miercuri despre importanţa pe care atletismul a avut-o în viaţa sa. El a intrat în istoria sprintului, devenind primul campion olimpic african în această probă, şi a făcut istorie pentru ţara sa, care nu câştigase niciodată aurul olimpic până la tânărul de 21 de ani.

Destinul unui star. "În cartierul unde am crescut, erau mulți infractori, era unica modalitate de a supraviețui"



Un destin personal care ar fi putut fi foarte diferit, recunoaşte Tebogo: „Sportul m-a ajutat foarte mult, deoarece cred că, fără sport, aş fi fost probabil un infractor astăzi”. „În cartierul în care am crescut, erau mulţi infractori, era singura modalitate de a supravieţui”, continuă el, potrivit news.ro.



„Datorită sportului, am înţeles că trebuie să merg la şcoală, iar cu antrenamentele, eşti obosit, nu ai timp să umbli pe străzi şi să intri în casele oamenilor. Odată ce am descoperit asta, am încercat să antrenez câţiva prieteni şi acum joacă fotbal”, spune el. „Întotdeauna te întrebi unde am fi fost dacă nu ar fi funcţionat”.

Letsile Tobogo trebuia să ajungă fotbalist!



Letsile Tebogo a vorbit în cadrul programului Kids Athletics al federaţiei internaţionale, care îşi propune să încurajeze copiii cu vârste cuprinse între 4 şi 14 ani să facă sport. „Eram mai degrabă fotbalist, o extremă stângă, dar profesorii mei de la şcoală m-au încurajat să mă apuc de atletism”, şi-a amintit sprinterul în cadrul evenimentului, care a reunit aproximativ o mie de copii pe terenurile unde s-a antrenat în copilărie.



„Atletismul nu era popular în Botswana la acea vreme, înainte de Jocurile Commonwealth 2018”, a reluat el.



Înaintea americanilor Kenny Bednarek şi Noah Lyles la linia de sosire de la Stade de France din 8 august 2024 cu 19 secunde şi 46 de sutimi, el l-a descris ulterior pe acesta din urmă drept „arogant”. „Odată terminată cursa, putem fi prieteni, viaţa merge mai departe. Aroganţa (lui Lyles)... Este bun în a vinde sportul nostru. Dar eu, prefer să rămân în fundal, este doar personalitatea mea”, a detaliat el miercuri.



Tebogo se pregăteşte pentru reuniunile Ligii de Diamant de la Xiamen şi Shanghai din 26 aprilie şi, respectiv, 3 mai. Sezonul va culmina în septembrie cu Campionatele Mondiale de la Tokyo.