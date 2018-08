"Vorbeste mai bine cu agentul meu!" Dialog BOMBA intre Pogba si Mourinho. Dezvaluiri din vestiarul lui United

Relatia dificila dintre mijlocas si managerul lui United continua si dupa Campionatul Mondial. Mourinho i-a transmis lui Pogba ca poate sa ceara formal transferul daca isi doreste sa se desparta de club, anunta The Sun. Nemultumit, Pogba l-a trimis pe Mourinho sa discute cu agentul Raiola orice subiect legat de plecarea sa de pe Old Trafford. E un nou minim in relatia dintre Pogba si antrenorul sau, care s-au ciocnit de mai multe ori si in sezonul trecut.

In aceasta vara, presa din Spania a scris in mai multe randuri ca Pogba e tinta numarul 1 a perioadei de transferuri la Barcelona. Interesul s-a racit insa dupa ce Barca l-a adus pe Arturo Vidal de la Bayern.



José Mourinho warned Paul Pogba about speaking to the media and told him to ask for a transfer if he wants to leave Man Utd. While Pogba told Mourinho that if he wants to speak to him formally again, he should speak to his agent. (Source: Sun Sport) pic.twitter.com/jNrMnmsgsy