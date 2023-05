Vine transferul carierei pentru ”perla” Ungariei! Revelația din Premier League a pregătit deja oferta

După transferul său la RB Leizpig, din 2021, cota sa de piață a explodat și este acum evaluat la 40 de milioane de euro, cifră de care fotbaliștii români sunt departe în acest moment.

Newcastle este pe locul trei în Premier League și se luptă pentru prezența în sezonul următor al UEFA Champions League. Chiar dacă nu va reuși să se claseze în primele patru echipe din Anglia, ”coțofenele” vor să întărească lotul pentru a face o figură frumoasă în cupele europene.

Clubul deținut de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite a pus ochii pe ”perla” maghiarilor și a pregătit deja o ofertă pentru Leipzig, scrie jurnalistul Ekrem Konur.

????Newcastle United have prepared an opening bid for RB Leipzig's 22-year-old Hungarian player Dominik Szoboszlai and will check on his situation.

