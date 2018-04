Veste cutremuratoare in Anglia: fostul capitan al nationalei, Ray Wilkins, a murit la 61 de ani

Wilkins, care a mai trecut in cariera pe la Manchester United, AC Milan, Rangers si QPR, era internat in spitalul St George.

"Suntem devastati de moartea fostului nostru jucator, capitan si antrenor secund", scrie Chelsea pe site-ul oficial.

Wilkins, care a purtat si banderola de capitan al nationalei Angliei, era in prezent colaborator al mai multor posturi TV. Antrenorul fusese diagnosticat in 2014 cu colita ulcerativa.



As part of a storied career, Ray Wilkins spent time at a number of clubs, including AC Milan, where he made 72 appearances over a three-year spell. https://t.co/G0uRJgxEyR pic.twitter.com/qGI5aITObl