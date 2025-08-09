”Cormoranii” au câștigat campionatul Angliei, Premier League, în timp ce Crystal Palace s-a impus stagiunea precedentă în Cupa Angliei. Meciul inaugurează noul sezon din fotbalul de elită al englezilor și are loc pe Wembley.



Veste bună pentru fanii lui Liverpool înainte de Supercupa Angliei



La conferința de presă premergătoare primului meci din sezon pentru englezi, Arne Slot a explicat că Alexis Mac Allister și-a revenit, după ce a acuza probleme medicale atât în finalul sezonului precedent, cât și în stagiul de pregătire.



”Alexis Mac Allister va fi în lot. A lipsit aproximativ două luni, cred, sau chiar mai mult, pentru că nu l-am folosit în ultimele patru meciuri ale sezonului. Se antrenează cu noi de o săptămână, a jucat 30 de minute, apoi 45 de minute.



Deci nu e o situație în care ai începe cu un jucător și l-ai ține pe teren 90 de minute. Să înceapă meciul este posibil, dar cu siguranță nu pentru toate cele 90 de minute (n.r. referitor la supercupă)”, a spus Arne Slot.



Meciul e în direct pe VOYO duminică, de la ora 17:00



Meciul care inaugurează noul sezon în fotbalul de elită din Anglia promite un adevărat spectacol pe Wembley și le permite celor două formații să se calibreze înainte de debutul în noul sezon din Premier League, competiție ce va putea fi urmărită exclusiv pe VOYO.



Liverpool și Crystal Palace se vor duela pentru primul trofeu pus în joc în acest sezon, Supercupa Angliei, cunoscută în Marea Britanie drept ”Community Shield”, un trofeu care datează încă din 1908.



Actuala deținătoare a Supercupei Angliei este Manchester City, care a câștigat trofeul după ce a învins-o pe Manchester United cu 1-1 (7-6 d.l.d).

Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO începând cu 15 august

