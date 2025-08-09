Dan Petrescu a făcut iureș după meciul de la Cluj. A explicat la conferința de presă că arbitrajul a lăsat de dorit și că ardelenii ar fi trebuit să beneficieze de cel puțin două lovituri de la 11 metri.



Echipa din Gruia se pregătește acum de returul cu Braga din Portugalia, după ce și-a amânat jocul din etapa #5 din sezonul regulat al SuperLigii României cu Csikszereda.



La două zile după meciul de coșmar cu Braga, CFR Cluj a prezentat un nou jucător: ”Format în SUA! Bun venit!”



Până atunci, CFR Cluj a oficializat o nouă mutare. E vorba despre Jayden Rus, un mijlocaș de bandă originar din România, în vârstă de 16 ani, care a fost format în Statele Unite ale Americii la academiile celor de la FC Dallas și Vardar SC.



”Bun venit, Jayden Rus! Un nou tânăr jucător la CFR Cluj! Începând de astăzi, Jayden Rus face parte din familia noastră!



Jayden este un mijlocaș de bandă, în vârstă de doar 16 ani, format în Statele Unite ale Americii, unde a evoluat pentru academia celor de la FC Dallas și Vardar SC. Datorită calităților sale, acesta a fost selecționat în naționala U15 a României!



Îi urăm bun venit și mult succes la clubul nostru”, a scris CFR Cluj pe rețelele sociale.

