Dan Petrescu a făcut iureș după meciul de la Cluj. A explicat la conferința de presă că arbitrajul a lăsat de dorit și că ardelenii ar fi trebuit să beneficieze de cel puțin două lovituri de la 11 metri.
Echipa din Gruia se pregătește acum de returul cu Braga din Portugalia, după ce și-a amânat jocul din etapa #5 din sezonul regulat al SuperLigii României cu Csikszereda.
La două zile după meciul de coșmar cu Braga, CFR Cluj a prezentat un nou jucător: ”Format în SUA! Bun venit!”
Până atunci, CFR Cluj a oficializat o nouă mutare. E vorba despre Jayden Rus, un mijlocaș de bandă originar din România, în vârstă de 16 ani, care a fost format în Statele Unite ale Americii la academiile celor de la FC Dallas și Vardar SC.
”Bun venit, Jayden Rus! Un nou tânăr jucător la CFR Cluj! Începând de astăzi, Jayden Rus face parte din familia noastră!
Jayden este un mijlocaș de bandă, în vârstă de doar 16 ani, format în Statele Unite ale Americii, unde a evoluat pentru academia celor de la FC Dallas și Vardar SC. Datorită calităților sale, acesta a fost selecționat în naționala U15 a României!
Îi urăm bun venit și mult succes la clubul nostru”, a scris CFR Cluj pe rețelele sociale.
CFR Cluj, în perioada de mercato
Veniri - Mohamed Badamosi (Cukaricki / 200.000 de euro), Andrei Cordea (Al Tai / gratis), Kenneth Omeruo (Kasimpașa / gratis), Karlo Muhar (Al Orobah / gratis), Marko Gjorgjievski (Sileks / gratis), Drilon Islami (FK Priștina / gratis), Tudor Cociș (Sănătatea Cluj / gratis), Antonio Bosec (Slaven Belupo / gratis), Alessandro Micai (Cosenza / gratis), Lorenzo Biliboc (Juventus U21 / gratis), Ștefan Senciuc (Venezia / gratis), Daniel Dumbrăvanu (Lucchese / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Kader Keita (Rapid), Anton Kresic (Gorica), Matija Boben (Poli Iași), Peter Michael (Ironi Tiberias), Robert Filip (Botoșani), Luca Mihai (FC Buzău), Valentin Serebe (FC Balkani), Viktor Kun (Unirea Dej), Emmanuel Mensah (FC Argeș), Mohamed Diomande (Ol. Satu Mare), Dominik Șoptirean (Unirea Ungheni), Alin Ferenți (SR Brașov), Mihai Răcășan (Slatina), Moussa Samake (Reșița), David Ciubăncan (M. Baia Mare)
Plecări - Kader Keita (Rapid / 200.000 de euro), Daniel Graovac (FCSB / gratis), Peter Michael (Ironi Tiberias / gratis), Mustapha Jah (FC Floriana / gratis), Luka Juricic (Banja Luka / Gratis), Ioan Bârstan (FCU Cluj / gratis), Mohamed Diomande (Ol. Satu Mare / gratis), Luca Mihai (UTA Arad / gratis), Valentin Serebe (FC Ballkani / gratis), Dominik Șoptirean (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Theo Yolou (Ceahlăul / împrumutat), Panagiotis Tachtsidis, Stipe Juric (contracte încheiate), Mustapha Name (Pafos FC / împrumut expirat), Mihai Popa (Torino / împrumut expirat), Flavius Iacob (Corvinul / împrumut expirat), Alexandru Borbei (Lecce / împrumut expirat)