Un împătimit fan al londonezilor, gata să plătească o sumă impresionantă pentru campioana Europei. Cât e dispus să ofere

Campioana Europei trece printr-o perioadă dificilă, după ce Roman Abramovich, oligarhul rus care o conduce pe Chelsea, a fost sancționat de guvernul britanic din cauza relației pe care o are cu Vladimir Putin.

The Athletic a anunțat că Guvernul din Marea Britanie a decis să îi permită lui Roman Abramovich să vândă clubul, în urma "unor discuții avute cu Raine", banca din Statele Unite ale Americii care se ocupă de această operațiune.

Vânzarea lui Chelsea va fi acceptată de autoritățile din Marea Britanie doar dacă patronul rus va putea demonstra Guvernului că "nu a beneficiat personal în urma acestei tranzacții".

Presa din Marea Britanie a dezvăluit că grupul de investitori Saudi Media Group a pregătit o ofertă pentru achiziționarea clubului din Londra.

Arabii intenționează să ofere 3,2 miliarde de euro, președintele consorțiului, Mohamed Alkhereiji, fiind cunoscut drept un mare fan al formației de pe Stamford Bridge.

I can confirm Saudi Media Group have made a £2.7bn ($3.5bn) offer to buy Chelsea. Mohamed Alkhereiji is a Chelsea fan and leading a private consortium. No direct government links.