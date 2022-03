Motivul incredibil pentru care Chelsea încă folosește echipamente de joc cu emblemele sponsorilor pe ele 

Pe echipamente apar în continuare logo-urile companiilor Three and Hyundai, companii care și-au suspendat contractele de sponsorizare cu echipa londoneză.

La începutul săptămânii, Three a anunțat suspendarea înțelegerii de 40 milioane de lire sterline/an cu Chelsea, după ce Roman Abramovich a fost sancționat de guvernul englez în urma izbucnirii războiului în Ucraina. Aceeași decizie au luat-o și cei de la Hyundai, anunțul fiind făcut sâmbătă.

Cu toate acestea, logo-urile celor două companii au rămas pe echipamentele de joc, iar motivul este unul neașteptat.

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, Chelsea nu are tricouri neinscripționate, iar pentru moment nu au posibilitatea de a comanda altele din cauza sancțiunilor primite de club.

