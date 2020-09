Timo Werner a spart gheata! Primul gol in tricoul lui Chelsea al omului de 65 de milioane de euro

Chelsea a jucat impotriva lui Tottenham in turul 4 al Cupei Ligii Angliei.

Atacantul german jucase deja 3 partide oficiale inainte de acest meci, dar nu reusise sa inscrie pentru londonezi. Werner a reusit in partida de azi sa deschida scorul impotriva lui Spurs si si-a trecut in cont prima reusita pentru Chelsea. Pentru atacatul neamt este al doilea gol marcat pe stadionul lui Tottenham, dupa ce a mai marcat in Champions League cand evolua in tricoul lui RB Leipzig.

Timo Werner a fost transferat de Chelsea de la Leipzig in aceasta vara pentru 65 de milioane de euro. Sezonul trecut el a jucat 45 de meciuri in toate competitiile pentru clubul german, a inscrie 43 de goluri si a oferit 13 pase decisive.

Timo Werner what a goal! pic.twitter.com/WecbISKAl8 — Khalid (@Khalz10I) September 29, 2020