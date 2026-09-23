Clubul englez de fotbal Manchester United a raportat venituri record pentru sezonul 2025-26, în ciuda absenţei din competiţiile europene, dar a înregistrat o pierdere înainte de impozitare de aproape 47 de milioane de lire sterline (62,35 milioane de dolari), scrie DPA.

"Diavolii roşii" au obţinut venituri de 677,6 milioane de lire sterline (787 milioane de euro) în anul încheiat la 30 iunie, cifre superioare recordului anterior de 666,5 milioane de lire sterline din anul precedent.

Manchester United a raportat venituri record!

Estimările privind veniturile lui United pentru anul viitor se situează între 740 şi 760 de milioane de lire sterline, având în vedere revenirea clubului în Liga Campionilor.

Directorul executiv Omar Berrada a declarat: "Suntem încântaţi că ne-am asigurat venituri, ceea ce demonstrează soliditatea fundamentală a afacerii noastre, în special într-un sezon fără fotbal european. Acest lucru reflectă impactul direct al muncii depuse în ultimii doi ani. De asemenea, demonstrează popularitatea durabilă şi forţa comercială a clubului Manchester United".

Cheltuielile salariale ale United s-au ridicat la 302 milioane de lire sterline, în scădere cu 11,3 milioane de lire sterline (sau 3,6%) faţă de anul precedent. Clubul a pus această scădere pe seama schimbărilor din lotul primei echipe masculine şi a programelor de reducere a personalului iniţiate în ultimii doi ani.

Pierderea totală este considerată de reprezentanţii clubului drept o dovadă a necesităţii de a continua eforturile privind disciplina financiară, scrie Agerpres.

United a reuşit să economisească bani în urma plecării fostului antrenor principal Ruben Amorim, în luna ianuarie. Plecarea tehnicianului portughez şi a staffului său fusese înregistrată iniţial ca o cheltuială excepţională de 16,7 milioane de lire sterline în rezultatele din trimestrul al treilea, publicate în mai.

Ce cheltuieli are Manchester United

În prezent, cheltuielile excepţionale pentru întregul an trecut au fost estimate la 8,2 milioane de lire sterline, plecarea lui Amorim şi a staffului său reprezentând cea mai mare parte a acestui cost.

United a înregistrat un profit operaţional de 22,6 milioane de lire sterline, însă a raportat o pierdere totală de 46,9 milioane de lire sterline, cauzată în mare parte de costurile financiare nete în valoare de 69,6 milioane de lire sterline. Acestea sunt costuri asociate în principal cu creşterea ratelor dobânzilor şi cu variaţiile cursurilor de schimb legate de datoriile contractate în cadrul preluării prin îndatorare realizate de familia Glazer în 2005.