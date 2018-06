Adio, ZIDANE! Perez a ales deja doi antrenori! Pe cine vrea sa aduca la Real Madrid

Zinedine Zidane a socat planeta cand si-a anuntat demisia.

Dupa trei Champions League consecutive, Zinedine Zidane a decis sa plece in glorie de pe Bernabeu. Francezul a anuntat ca echipa are nevoie de o schimbare pentru a putea sa performeze in continuare, iar pentru asta e nevoie de un alt antrenor.

Florentino Perez s-a declarat socat de decizia lui Zidane, insa nu a stat mult pe ganduri. I-a contactat deja pe Mauricio Pochettino si Joachim Low, selectionerul Germaniei.

Pochettino a impresionat la Tottenham si se afla deja pe lista lui Perez. Argentinianul si-a prelungit recent contractul cu englezii si nu are clauza de reziliere. El are insa o intelegere verbala cu conducerea clubului prin care poate sa negocieze cu un club de talia lui Real Madrid, daca oferta va veni. Marca scrie ca oferta a venit.

Urmatorul pe lista lui Perez este o alta tinta mai veche, selectionerul Germaniei, Joachim Low. De 12 ani pe banca nemtilor, Low si-a prelungit contractul pana in 2022. Rezultatul de la Cupa Mondiala din Rusia va fi insa decisiv pentru Low. Germania e campioana mondiala si are ca obiectiv castigarea unui nou trofeu.

Pana acum, doar Pochettino a fost contactat de Real, scrie Marca.