Inlocuitorul perfect pentru Zidane! Fanii au decis: antrenorul pe care suporterii Realului il vor pe banca "galacticilor"

Zinedine Zidane a produs un veritabil soc in Europa fotbalistica prin anuntul sau.

Tehnicianul francez si-a anuntat plecarea de la Real Madrid la doar cateva zile dupa ce a reusit sa castige pentru al treilea sezon consecutiv trofeul UEFA Champions League.

Real Madrid este pusa acum in situatia de a-si alege un nou antrenor, iar decizia nu va fi deloc una simpla pentru Perez tinand cont ca trebuie sa aduca un tehnician capabil sa mentina echipa la acelasi nivel la care a lasat-o Zidane. Pentru suporteri insa lucrurile sunt cat se poate de clare.

45.000 de fani au votat pe site-ul cotidianului Marca, iar castigatorul sondajului este Jurgen Klopp, antrenorul invins de Zidane in finala de la Kiev. 29% dintre cei care au votat sunt de parere ca antrenorul lui Liverpool este cel mai in masura sa-i preia pe "galactici". Pochettino, varianta cea mai vehiculata de presa internationala, a strans doar 23% dintre preferinte, la mica distanta in fata lui Guti. Guti, fostul jucator de legenda al Realului, este antrenor la echipa secunda.