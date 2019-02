Tu cat castigai/castigi la 21 de ani?! Salariul fabulos pe care Rashford il va incasa la United dupa ce a dat 6 goluri in ultimele 10 meciuri. Contract nou pentru atacant

Tanarul atacant englez Marcus Rashford este pe punctul de a-si vedea salariul dublat. Manchester City i-a propus prelungirea contractului.

Marcus Rashford a explodat dupa plecarea lui Mourinho de la United. Tanarul atacant, in varsta de 21 de ani, a inscris de 6 ori in ultimele 10 meciuri ale echipei sale. El are 9 reusite in 17 partide din Premier League in actualul sezon, cele mai bune cifre de la debutul in campionatul englez.

The Telegraph scrie ca Manchester United i-a propus lui Rashford un contract nou si vrea sa ii dubleze salariul!

Daca va fi de acord, Marcus Rashford va incasa 150.000 lire sterline pe saptamana, plus bonusuri de performanta, in functie de golurile marcate si de rezultatele echipei!

Actuala intelegere a lui Rashford cu United e valabila inca 18 luni.

26 de goluri a marcat Rashford in total in Premier League, in fix 100 de meciuri.