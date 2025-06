Un corner, o "Urecheată", un vis împlinit



Progresul e lin și nu putea să fie altfel. Iarna lui 2017 îi aduce întâiul meci ca titular în derby-ul cu United (1-1), vara aceluiași an îi oferă primul gol (cu Hoffenheim, în Liga Campionilor, devenind al treilea cel mai tânăr "cormoran" care punctează la debutul european), iar sezonul 2017/2018 e cel al confirmării statutului: la doar 20 de ani, Trent Alexander-Arnold devine imposibil de scos din primul 11 și formează cu Andrew Robertson o pereche de fundași laterali cum Premier League nu a mai văzut. Chiar dacă se termină rău, cu înfrângerea din finala Ligii contra Realului, stagiunea e bună în plan personal, cu multe recorduri de precocitate bătute.

Iar "explozia" lui Trent vine la timpul potrivit, pentru că fanii rămăseseră de prea mulți ani fără un simbol al orașului în echipa de start, fără un fotbalist căruia să-i curgă ADN de scouser prin vene. De la Steven Gerrard nu mai avusese Liverpool atâta încredere într-un produs al unui club aflat, la acea vreme, în căutarea primului titlu din era Premier League.



Unul care avea să vină, dar nu înaintea recuceririi gloriei europene. Pe 7 mai 2019, în celebrul retur al semifinalei cu Barcelona, Arnold are inspirația de a executa rapid un corner și a-i oferi șansa lui Divock Origi de a înscrie un gol pe care niciun fan din The Kop nu-l va uita. Termină returul cu două pase decisive, e impozant în finala câștigată cu Tottenham (2-0), iar la finalul meciului oferă o declarație care merge direct în inimile suporterilor: "Sunt doar un băiat normal din Liverpool ale cărui vise au devenit realitate". Modestie, recunoștință și realitate în doar câteva cuvinte!



O despărțire în nuanțe



Medalia de campion al Europei deschide noi orizonturi, Trent Alexander-Arnold e etichetat drept cel mai bun fundaș dreapta al Europei, Cafu vede în el ceva din marii fundași laterali brazilieni ai istoriei, Messi vorbește la superlativ, iar Garry Neville îl etichetează drept o combinație între David Beckham și Kevin de Bruyne în banda dreaptă a apărării. Titlul din anul pandemic 2020 e câștigat de manieră impresionantă, Trent continuă să ofere pase decisive pentru Salah, Mane și Firmino, apoi e numit al doilea căpitan al echipei, după Virgil van Dijk.



Anii trec, performanțele individuale impresionante rămân, Klopp pleacă și el pentru a-i face loc lui Arne Slot, Trent mai câștigă un titlu de campion al Angliei, iar luna mai a anului 2025, care ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă, devine și cea mai grea. Zvonurile privind plecarea gratis la Madrid abundă, fanii, acei fani care-l idolatrizau, se năpustesc asupra lui, iar anunțul oficial al plecării, venit pe 5 mai, dinamitează ultimele săptămâni ale fundașului lateral.



În oraș apare divizarea: suporterii fumegă, Arnold e huiduit la următorul meci, cu Arsenal, pe 11 mai, iar Salah și Klopp simt nevoia să intervină pentru a le readuce aminte fanilor cine este Trent și câte a făcut pentru club. Dubiile rămân o perioadă, dar se spulberă pe 20 mai, la ultimul meci al sezonului, contra lui Crystal Palace.

Pentru ultima dată ca jucător al lui Liverpool, Alexander-Arnold apare pe teren în repriza a doua, în locul lui Bradley, și e primit așa cum se cuvine: ca unul de-ai lor, ca un "cormoran" care a dat totul. Stă aproape de prietenii Robertson și Salah la ultima intonare a You'll never walk alone, apoi dă frâu liber emoțiilor: "Nu știam la ce să mă aștept când amintrat pe Anfield astăzi după ce s-a întâmplat în ultimele luni. Să am parte de primirea pe care am avut-o înseamnă mai mult decât orice pentru mine. Am jucat sute de meciuri pentru Liverpool, dar niciodată nu m-am simțit atât de iubit precum azi", e declarația prin care spune totul.