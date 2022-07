Transferuri pe bandă rulantă! Cum stă Arsenal în această perioadă și ce mai pregătește

Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner și Marquinhos sunt transferurile realizate până acum de conducerea "tunarilor".

Brazilianul este cotat la 50 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și a fost adus la începutul lunii iulie pentru 52 milioane de euro, de la Manchester City.

La fosta echipă, Jesus a bifat 233 de apariții, a înscris 95 de goluri și a pasat decisiv în 46 de situații. Nu a încasat niciun cartonaș roșu, în schimb, atacantul a văzut de 22 ori galbenul.

Ucraineanul este cotat la 25 milioane de euro, conform Transfermarkt. A fost prezentat oficial sâmbătă și a semnat un contract valabil până la sfârșitul lunii iunie a anului 2026.

Zinchenko a participat în 127 de partide în tricoul "cetățenilor". Două goluri a reușit fundașul lateral să înscrie și de 12 ori să paseze decisiv. O singură dată a fost eliminat și a văzut cartonașul galben în șase situații.

Valoarea portughezului nu depășește 25 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate. A semnat chiar pe 1 iulie un contract care este valabil până în ultima zi din iunie 2027.

Înainte de a da startul aventurii cu Arsenal, Vieira a petrecut o lungă perioadă la FC Porto, fiind produsul său. 75 de apariții a bifat mijlocașul ofensiv în tricoul portughezilor, a înscris 10 goluri și a oferit 18 assisturi.

Edu Gaspar este directorul tehnic al "tunarilor", iar jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, l-a citat pe brazilian într-o postare pe rețelel social media, care vorbea despre strategia lui Arsenal în perioada de mercato.

„Mai sunt multe lucruri de făcut, suntem în mijlocul perioadei de mercato și lucrurile se pot întâmpla. Suntem pregătiți pentru fiecare situație, oportunități pot veni în drumul nostru”, au fost cuvintele directorului tehnic.

Edu on Arsenal transfers strategy: “There’s still a lot to do, we are in the middle of the transfer window and things can happen”. ⚪️???? #AFC

“We are prepared for every single situation, opportunities maybe can happen…”.