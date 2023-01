Danjuma, cu șase goluri în 17 meciuri la Villarreal, în prima parte a sezonului, va juca la Tottenham până la finalul sezonului, sub formă de împrumut. Londonezii vor avea ulterior posibilitatea de a-l transfera definitiv pe internaționalul olandez.

Mutarea lui Danjuma la Tottenham este surprinzătoare, având în vedere că presa internațională îl dădea ca și transferat la Everton zilele trecute. Atacantul chiar ar fi făcut vizita medicală și ar fi acordat un interviu de prezentare pentru echipa de pe Goodison Park, însă în cele din urmă s-a răzgândit, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Potrivit presei din Anglia, Frank Lampard îl convinsese pe Danjuma să semneze cu Everton, însă antrenorul a fost demis în cursul zilei de luni, fapt care l-a determinat pe fotbalist să se îndrepte către Tottenham.

Crescut la PSV Eindhoven, Danjuma a mai jucat la NEC Nijmegen, Club Brugge, Bournemouth și Villarreal. La Tottenham, olandezul va avea concurență serioasă în atac, Antonio Conte avându-i la dispoziție pe Harry Kane și Richarlison (în prezent accidentat).

Pentru Tottenham este primul transfer făcut în actuala fereastră de mercato. Londonezii nu au punctat în această iarnă nici la capitolul plecări.

