Barcelona pregateste un transfer surpriza! Catalanii vor un pusti de 18 ani cu o clauza de reziliere de 30 de milioane de euro

Odata cu revenirea lui Laporta, suporterii Barcelonei spera ca formatia sa fie din nou orientata spre tineri talentati.

Dupa ce in ultimii ani clubul s-a indepartat de identitatea cu care ne-a obisnuit, aceea de a promova tineri, se pare ca acum cu revenirea lui Joan Laporta acestia vor sa revina la vechile "obiceiuri" si de a da o sansa fotbalistilor mai putin experiemntati, dar talentati.

Mundo Deportivo anunta ca Barcelona e interesata de Jon Karrikaburu, un tanar atacant spaniol de doar 18 ani de la Real Sociedad, care ar putea fi adus, daca echipa "blaugrana" achita 30 de milioane de euro, mai exact clauza de reziliere a jucatorului.

Atacantul care evolueaza la echipa a doua a celor de la Real Sociedad mai are contract cu gruparea din Primera pana in iunie 2023, iar sefii clubului sunt constienti de valoarea sa. Jon Karrikaburu a marcat deja trei goluri pentru Sociedad B in cele 149 de minute jucate, iar scouterii Barcelonei sunt convinsi de potentialul sau.