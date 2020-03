Surpriza URIASA in plina epidemie! Jucatorul de 90 de milioane care a iesit la fotbal cu prietenii dupa oprirea campionatului. Oamenilor nu le-a venit sa creada ca-l vad

Nu a putut sa stea departe de fotbal nici in pina epidemie!

In ciuda recomandarilor facute de cluburi ca jucatorii lor sa nu-si paraseasca locuintele, starul de 90 de milioane al lui Palace, Zaha, a iesit la fotbal alaturi de prieteni. Zaha a fost vazut de un fan la un teren sintetic.

Mijlocasul ofensiv de 27 de ani a fost o tinta de transfer pentru Chelsea si Arsenal in ultimii doi ani, insa Palace a facut tot posibilul sa-l blocheze. Clubul din sudul Londrei il voteaza pe ivorian la 90 de milioane de euro.



Just seen Zaha at beckenham Goals #CPFC pic.twitter.com/nD6wKnExUg