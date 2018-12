Il mai stiti pe Dorel Zaharia? Unde joaca acum, la 40 de ani, atacantul care a provocat scandalul dintre Hagi si Becali, in 2007

In 2007, Dorel Zaharia a fost jucatorul de la care a plecat scandalul dintre Becali si Hagi, pe atunci antrenor la Steaua. Zaharia inca mai joaca fotbal, la 40 de ani.

Dorel Zaharia, fost atacant la Steaua in 2007, joaca fotbal chiar si acum, la 40 de ani. Zaharia da goluri pentru echipa a doua a Farului, in Liga a 4-a, si antreneaza in paralel o grupa de juniori a clubului ACS Performer Constanta, scrie Telekomsport.

Zaharia este jucatorul de la care a plecat scandalul dintre Becali si Hagi, in perioada in care Hagi era antrenorul Stelei.

Becali i-a spus atunci lui Hagi sa nu il foloseasca pe Zaharia la un meci, si sa joace cu Badoi. Hagi nu a acceptat ca patronul sa ii faca echipa si si-a dat demisia cateva zile mai tarziu.

"Ce vreau eu, si cred ca Hagi a inteles, este fara Zaharia, si cu Badoi. Mai mult nu ma intereseaza, pentru ca eu nu-i fac echipa lui Hagi. Sa faca ce stie, ce a facut vreodata ca mine? Sa faca cum vrea. Eu am spus doar atat, fara Zaharia, si cu Badoi. Nu-mi place sa spun fa asa, este doar o parere. El face cum vrea, dar raspunde pentru rezultate. Daca asculta ce zice patronul si pierde, nu are nicio problema, dar daca face cum vrea el si pierde, atunci are o problema", spunea Becali la acea vreme.

Hagi si-a dat demisia de la Steaua, dupa cearta cu Becali, iar un an mai tarziu a pus bazele propriei academii de fotbal, la Ovidiu.