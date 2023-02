Surpriză la Chelsea! Jucătorul care a rămas pe dinafară după achizițiile din fereastra de transferuri

În Premier League, Chelsea se află pe locul 10 după 20 de meciuri jucate, înregistrând 29 de puncte. În acest sens, echipa lui Graham Potter a obținut opt rezultate pozitive, cinci remize și șapte eșecuri.

În Champions League, echipa de pe Stamford Bridge va evolua în optimile de finală ale competiției cu Borussia Dortmund, pe 15 februarie, însă fără unul dintre cei mai importanți jucători din angrenajul lui Chelsea.

Potrivit ESPN, Pierre-Emerick Aubameyang a fost lăsat pe dinafară din lotul „albaștrilor” pentru jocurile din primăvara europeană. Aceeași sursă a evidențiat faptul că niciun alt jucător nu a înscris mai mult decât gabonezul pentru Chelsea, la echipa dirijată de Potter.

Pierre-Emerick Aubameyangas been left out of Chelsea's Champions League squad ????

No Chelsea player has scored more for the club in the competition this season ???? pic.twitter.com/g1t7c8oYUs