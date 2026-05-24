Ce au scris englezii despre Radu Drăgușin după meciul în care Tottenham s-a salvat de la retrogradare! Nota primită

Echipa lui Radu Drăgușin s-a impus cu 1-0 în fața lui Everton și a reușit să își asigure locul în Premier League și în următorul sezon. Pentru că West Ham a învins-o pe Leeds cu scorul de 3-0, Spurs ar fi retrogradat în cazul unui eșec, însă, având în vedere rezultatul obținut cu Everton, echipa care a retrogradat este West Ham.

Radu Drăgușin a început meciul pe banca de rezerve, însă Roberto De Zerbi la trimis în teren pe internaționalul român în minutul 90. Astfel, Drăgușin a evoluat 12 minute în meciul cu Everton.

La scurt timp după încheierea partidei, publicațiile britanice au acordat note jucătorilor lui Tottenham, dar, când a venit vorba despre Drăgușin, în dreptul fotbalistului român apărea doar o linie. Motivul? Englezii au considerat că cele 12 minute jucate nu sunt suficiente pentru a da un verdict clar în privința evoluției fotbalistului român.

Totuși, britanicii de la Goal au subliniat că Drăgușin ”a fost aruncat în joc în ultimul minut al timpului regulamentar pentru a consolida apărarea”.

Statisticienii de la Sofascore i-au acordat însă o notă internaționalului român. Pentru cele 12 minute în care a fost prezent pe teren, Radu Drăgușin a primit nota 6,8 și au remarcat că fotbalistul român a avut trei contribuții defensive.

VIDEO Momentul în care Radu Drăgușin intră pe teren