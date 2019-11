Sfarsit de cariera? Medicii au anuntat verdictul in cazul accidentarii teribile suferite de Andre Gomes! Diagnostic crunt pentru mijlocasul portughez

Medicii au anuntat diagnosticul lui Andre Gomes.

Everton a primit vizita celor de la Tottenham in Premier League, in cadrul etapei a 11-a din campionatul Angliei. In minutul 79 al partidei Son a avut o intervenite teribila asupra lui Andre Gomes, mijlocasul celor de la Everton. Glezna fotbalistului arata groaznic dupa intervenita lui Son, iar jucatorii ambelor formatii si-au pus mainile in cap cand au vazut cum arata piciorul acestuia. Imediat jucatorul a fost transportat la spital, iar medicii au dat un verdict crunt. Andre Gomes a suferit o fractura cu dislocare a gleznei drepte, iar cel putin acest sezon s-a incehiat pentru el.