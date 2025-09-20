După doar 5 minute de joc, londonezii au rămas în zece jucători, după ce portarul Robert Sanchez a avut o intervenție ”criminală” asupra lui Bryan Mbeumo, după ce jucătorul lui Manchester United scăpase singur spre poartă.

Robert Sanchez, eliminat în doar cinci minute în Manchester United - Chelsea

Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea, a răspuns cu o dublă schimbare. L-a introdus pe Filip Jorgensen în locul lui Estevao și pe Tosin Aadararbioyo în locul lui Pedro Neto. Câteva minute mai târziu, Maresca l-a scos din teren și pe Cole Palmer pentru a-l introduce pe Andrey Santos.

La mai puțin de zece minute după eliminarea lui Sanchez, Bruno Fernandes a reușit să deschidă scorul, iar Casemiro a dublat avantajul gazdelor în minutul 37.

În prelungirile primului act, și Manchester United a rămas în zece jucători, după ce Casemiro a văzut al doilea cartonaș galben.

VIDEO Eliminarea lui Robert Sanchez

