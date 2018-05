Se joaca cel mai scump meci din istoria fotbalului: 320 mil € pentru echipa care castiga

Aston Villa si Fulham joaca sambata cel mai scump meci din istoria fotbalului

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Finala playoff-ului din Championship, intre Aston Villa si Fulham, se joaca pe cel mai mare bonus din istoria fotbalului.

Conform unei analize Deloitte, echipa care reuseste promovarea are asigurate venituri de 180 de milioane de euro pe urmatoarele trei sezoane, care pot ajunge la 320 de milioane de euro in cazul in care echipa se salveaza de la retrogradare in primul sezon din Premier League.

"Chiar daca finala UEFA Champions League este, teoretic, cel mai mare meci din fotbalul european, bonusurile sunt incomparabile cu ce se intampla in lupta pentru promovare din Anglia."

"Pentru Liverpool, diferenta dintre a castiga si a pierde meciul de sambata este de 5 milioane de euro, daca vorbim de bonusurile oferite de UEFA.", explica Dan Jones, seful Sport Busines Group Deloitte.

Castigatoarea Champions League primeste un bonus de 15,5 milioane de euro din partea UEFA.

Finala playoff-ului pentru promovarea in Premier League, intre Aston Villa si Fulham, se joaca sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Wembley.