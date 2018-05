Presedintele UEFA a explicat motivul pentru care VAR-ul nu va exista in Champions League sezonul viitor: "Toate regulile trebuie sa fie clare"

Daca Mondialul din Rusia va avea sistemul de arbitraj video, in cupele europene acesta nu va fi implementat in sezonul urmator.

Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, a declarat ca sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR) va fi utilizat in viitoarele competitii ale forului continental doar cand va dovedi ca a devenit infailibil, relateaza DPA.

Tot mai multe voci sustin introducerea VAR in cupele europene, Liga Campionilor si Europa League, dar Ceferin a declarat pentru revista Kicker ca nici in sezonul 2018/2019 nu va fi utilizata aceasta tehnologie, care a aratat anumite neclaritati in Germania, Italia si alte tari care au adoptat-o.

''Lumea nu intelege pentru ca nu se explica destul de precis, a declarat Ceferin. Champions League este topul topului de top. Nu putem veni aici cu o procedura de proba. Toate regulile trebuie sa fie clare''.

Presedintele UEFA s-a aratat convins ca VAR va fi utilizat pana la urma in toate competitiile europene, atat la nivel de cluburi, cat si de echipe nationale. UEFA nu a introdus in competitiile sale nici tehnologia liniei portii si utilizeaza arbitri aditionali in competitiile sale.

''Nu exista niciun pas inapoi in privinta utilizarii sistemului video in fotbal. UEFA va introduce de asemenea sistemul VAR'', a precizat Ceferin.