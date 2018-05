"GARANTIA" succesului in Liga 1: el e jucatorul abonat la titlu! A castigat trei campionate cu 3 echipe diferite in ultimii 4 ani

CFR Cluj a castigat al patrulea titlu din istorie. Ardelenii au pastrat traditia si au castigat campionatul in an par, dupa succesele din 2008, 2010 si 2012.

Tucudean a reusit si el o performanta incredibila. Atacantul in varsta de 27 de ani a reusit sa castige al treilea titlu in ultimii patru ani. Performanta este cu atat mai semnificativa cu cat Tucudean a izbutit acest lucru cu trei echipe diferite. In 2015 a castigat alaturi de Steaua, in 2017 cu Viitorul, iar in acest an cu CFR Cluj.

Singurele echipe din Liga 1 cu care nu a castigat campionatul sunt Dinamo si Pandurii.

In acest sezon, Tucudean a terminat si pe primul loc in clasamentul golgheterilor, alaturi de Gnohere, ambii cu cate 15 goluri. In perioada in care a jucat la Steaua era imprumutat de la Charlton Athletic si a marcat doar 3 goluri, iar in sezonul in care a castigat titlul cu Viitorul a marcat 8 goluri.