Sfatul lui Pep Guardiola pentru Todd Boehly, după ce elevii săi s-au „distrat” cu Chelsea

După meci, Pep Guardiola a vorbit despre patronul celor de la Chelsea, Todd Boehly, respectiv antrenorul londonezilor, Graham Potter, proaspăt instalat pe banca tehnică a trupei de pe Stamford Bridge.

Antrenorul lui Manchester City a precizat că Todd Boehly ar trebui să-i ofere timp lui Graham Potter, chiar dacă jucătorii lui Chelsea nu au arătat prea bine în meciul de pe Etihad.

„I-aș spune lui Todd Boehly să-i ofere timp lui Graham Potter. Oferă-i timp! Orice antrenor are nevoie de timp. La Barcelona, eu nu am avut nevoie, pentru că l-am avut pe Messi”, a spus Pep Guardiola după meci, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

