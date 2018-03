SCANDAL URIAS la United! Mourinho, criza de nervi: a aruncat cu obiecte in vestiar! "Nu pot sa va spun ce le-am zis jucatorilor! Ar fi nevoie de prea multe beep-uri!"

Manchester United a castigat cu emotii meciul cu Crystal Palace.

"Diavolii" lui Mourinho au fost condusi cu 2-0, dar au reusit sa revina si au castigat in cele din urma cu 3-2. Jose Mourinho si-a iesit din minti la pauza, in vestiar. Potrivit presei engleze, "The Special One" a facut o criza de nervi si a aruncat cu mai multe obiecte.



"Daca v-as spune ce le-am zis jucatorilor la pauza, ar fi o multime de beep-uri la televizor. A fost dificil sa-mi vad echipa facand atatea erori. Prea multe greseli defensive. Urasc sa descopar ca ne putem pierde organizarea astfel", a declarat Mourinho la finalul partidei.