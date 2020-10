SCANDAL URIAS IN ANGLIA! Cluburile de Premier League SUNT IN RAZBOI! Motivul care a dus la tensiuni fara precedent in fotbalul englez

S-a vorbit intens in ultimul timp in insula despre implementarea asa-numitului proiect ''Big Picture'', care ar urma sa schimba fundamental fotbalul din Premier League.

Ce reprezinta acest ''Big Picture''? Conform jurnalistilor de la The Telegraph acest proiect este o propunere a proprietarilor lui Liverpool care sustin o restructurare a fotbalului englez prin renuntarea la Cupa Ligii Angliei si la Community Shield. Totodata, numarul echipelor din Premier League ar urma sa fie redus la 18. Practic, prin aceasta initiativa se urmareste reducerea numarului de echipe cu scopul de a creste sumele pe care fiecare club le primeste din drepturile de televizare.

Sursa citata noteaza ca proprietarilor lui Liverpool li s-au alaturat in acest demers si rivalii de la Manchester United, care au sustinut redactarea acestui document, ajuns ulterior in posesia jurnalistilor britanici. Totodata, cele 2 cele mai titrate cluburi din Anglia spera sa atraga si sustinerea celorlaltor cluburi importante din Premier League, cum ar fi Manchester City, Chelsea, Arsenal sau Tottenham.

Dupa cum informeaza Daily Mirror, in decursul acestei zile urmeaza sa se desfasoare o sedinta la care vor participa reprezentantii tuturor cluburilor din Premier League. Aceasta sedinta se anunta a fi una foarte tensionata din pricina acestei propuneri care a creeat disensiuni fara precedent intre cluburile din prima liga engleza.

Astfel, pe de o parte Rick Parry, Presedintele English Football League, sustinut de o parte a proprietarilor de cluburi, sunt de acord cu aceasta propunere, iar pe de alta parte, reprezentantii Premier League si guvernul britanic au criticat aspru aceasta tentativa. De asemenea, chiar si unii din eventualii beneficiari ai acestei modificari nu sustin implementarea ei, cum este cazul lui West Ham United.

Insa cel mai important lucru, care poate fi decisiv in luarea unei decizii, este faptul ca fanii cluburilor mari din Premier League, inclusiv ai cluburilor care au propus acest proiect, Liverpool si Manchester United, sunt impotriva acestui plan. Fanii cluburilor din 'Big six' au redactat un comunicat in care cer sa se renunte la implementarea acestui proiect.