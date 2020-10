Dezvaluirile lui Stoichita din perioada in care o antrena pe FCSB! Ce spune despre colaborarea cu patronul Becali si schimbarile din teren

Imediat dupa rezultatul catastrofal cu Norvegia, Florin Prunea l-a acuzat pe directorul tehnic al nationalei, Mihai Stoichita, ca ar face selectia la nationala in functie de unele interese.

Intr-o interventie telefonica la Pro X, Stoichita a infirmat aceste zvonuri, spunand ca nu si-ar permite niciodata sa faca un astfel de lucru. De altfel, in momentul in care moderatorul emisiunii ar fi glumit, aducand aminte de "obiceiul" lui Gigi Becali, Stoichita a tinut sa faca unele dezvaluiri.

"Nu impunea Gigi Becali jucatori in echipa, el sugera sa fie niste jucatori in teren, avea si el slabiciunile lui si e normal pentru ca e patron pana la urma. Asta e cu totul altceva. Eu nu sunt patron la Federatie, eu sunt un angajat care pastoreste acest sector. Nu bag bani in fenomen asta ca la un moment dat sa le cer sa ma plimb cu dricul daca am chef la un moment dat", a declarat Mihai Stoichita.

Mihai Stoichita a fost pe banca FCSB-ului in 2012 pentru o scurta perioada. Actualul director tehnic al nationalei a povestit in trecut despre un moment in care, Gigi Becali i-ar fi sugerat sa faca o schimbare in timpul meciului.

"Discutia aceea la telefon a fost in legatura cu Bicfalvi. Imi cerea sa-l scot. Se susotea, bine, n-are importanta cine era, cum ca ar fi bine sa-l scot ca are un cartonas galben. In momentul ala le-am spus sa-mi dea telefonul ca-i explic eu lui Gigi. Eu vorbisem cu Bicfalvi la pauza si i-am explicat ce are de facut, deoarece are galben. I-am transmis lui Gigi sa stea linistit, iar el a raspuns 'Bine dom-le'"

"Nu l-am schimbat pe Bicfalvi si nu s-a suparat pe mine. Niciodata n-a fost suparat, n-am avut niciodata probleme de acest gen, ne-am despartit mereu la finalul contractului", a declarat Mihai Stoichita la Digi Sport.