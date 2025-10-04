Înaintea meciului cu Sunderland din Premier League, antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a asigurat că nu intenţionează să demisioneze, dar a recunoscut că rezultatele pozitive sunt esenţiale pentru a-şi păstra postul la Old Trafford, în contextul în care presiunea creşte după un început de sezon dezamăgitor.



Eliminat din Cupa Ligii în turul al doilea de Grimsby Town (divizia a 4-a), doar pe locul 15 în Premier League sezonul trecut şi pe locul 14 în prezent, portughezul ştie că postul său este ameninţat.



„Este o decizie a conducerii. Nu pot (demisiona). Uneori am acest sentiment, iar înfrângerea este dificilă, trebuie să creăm dinamică. Acest sentiment mă doare uneori foarte tare, la fel ca pe jucători şi mai ales pe staff. Este un vis să fiu aici, vreau să continui şi să lupt pentru asta. Dar problema este că ceea ce mă doare astăzi este să pierd meciuri, nu să-mi pierd slujba. Ne este frică să ne pierdem slujba când trebuie să plătim facturile, iar eu nu am acest sentiment”, a afirmat Amorim.



Amorim a declarat că nu este „naiv” în ceea ce priveşte poziţia sa într-un club de talia lui United: „Înţelegem că avem nevoie de rezultate pentru a continua proiectul, deoarece este un club foarte mare, cu mulţi sponsori şi doi proprietari. Aşadar, este dificil, echilibrul este foarte greu de găsit.”

