Rooney, ca si plecat de la Everton! Schimba din nou echipa. Cine il vrea

Wayne Rooney se gandeste tot mai serios la o noua schimbare importanta in cariera sa.

Fostul star al lui Manchester United, acum la Everton, are oferte importante din China si din Statele Unite. Conform Birmingham Mail, nou promovata in Premier League Wolverhampton Wanderers e si ea pe lista cluburilor interesate. Rooney, 32 de ani, isi va alege in aceasta vara un nou club la care sa joace.

In acest sezon, Rooney a jucat 40 de meciuri in toate competitiile pentru Everton si a marcat de 11 ori. Fost capitan al natiolei, Rooney a renuntat sa mai joace pentru Anglia in 2016. A strans 119 selectii si 53 de goluri in 13 ani.