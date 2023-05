Roberto De Zerbi face istorie la Brighton! Ce a realizat fostul jucător de la CFR Cluj cu echipa din Premier League

În septembrie 2022, Roberto De Zerbi a fost „instalat” pe banca tehnică a celor de la Brighton & Hove Albio, unde mai are contract valabil până la finalul sezonul 2025/26.

În această stagiune, Roberto De Zerbi a reușit imposibilul. Cu două meciuri rămase până la final, antrenorul a calificat-o pe Brighton & Hove Albion în cupele europene: „E prima dată în istoria clubului!”, a scris jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

???? Brighton have qualified for European football — it’s the first time in the club’s history. #BHAFC

Huge achievement for the club, players and for the coach Roberto de Zerbi. pic.twitter.com/8wfhMepSwf