Roberto De Zerbi, antrenorul momentului în Premier League! E lăudat din toate părțile: "Un decar îmbrăcat în costum"

Fost jucător la CFR Cluj, Roberto De Zerbi a preluat-o pe Brighton în septembrie 2022. Sub comanda sa, "Pescărușii" au câștigat 13 meciuri, au remizat în cinci rânduri și au cedat în șapte partide.

Roberto De Zerbi, omul momentului în Premier League

Jurnaliștii de la BBC sunt impresionați de modul în care Roberto De Zerbi a transformat-o pe Brighton: "Șeful lui Brighton are toate șansele să devină unul dintre cei mai buni antrenori din Premier League. Fotbalul l-a răsplătit pe De Zerbi, care propune un stil îndrăzneţ, bazat pe posesie.

Este o perioadă specială în care să fii suporterilor lui Brighton. Pescărușii se îndreaptă spre cea mai bună clasare din istorie și s-au calificat în semifinalele FA Cup", se arată în articol.

9 este cea mai bună poziție ocupată vreodată de Brighton în Premier League. Echipa s-a clasat pe acest loc în sezonul precedent, sub comanda lui Graham Potter. Managerul Potter a fost angajat între timp de Chelsea, iar Roberto De Zerbi i-a luat locul. În acest moment, Brighton se află pe locul 7 în Premier League, cu 42 de puncte. La egalitate cu Liverpool!

Semifinalele FA Cup, în direct la Pro Arena

Brighton va înfrunta Manchester United în semifinalele Cupei Angliei. Duelul va avea loc pe 23 aprilie, de la ora 18:30, pe Wembley.

În cealaltă semifinală se vor înfrunta Manchester City și Sheffield United, pe 22 aprilie, de la ora 18:45.

Ambele partide vor fi transmise în direct pe Pro Arena. Toate fazele video vor fi disponibile și pe site-ul www.sport.ro.

Ce spun jucătorii despre Roberto De Zerbi

Filip Djuricic (31 de ani) a jucat sub comanda lui De Zerbi la Benevento și Sassuolo. Acesta a rămas impresionat de stilul antrenorului.

"Era foarte frumos să joci sub comanda lui. Am avut ocazia să lucrez cu Marco van Basten sau Ronald Koeman, însă cu Roberto De Zerbi m-am distrat cel mai mult. Privește fotbalul într-un mod diferit. Pot spune că este un număr 10, îmbrăcat într-un costum elegant. Sub comanda aveam un joc curajos, nu ne era frică de nimeni", transmite Djuricic, conform BBC.

Fost mijlocaș la Tottenham, Sandro (34 de ani) a fost antrenat de Roberto De Zerbi la Benevento: "Mereu ne spunea să ținem de minge, să avem posesia. E foarte inteligent și îți oferă cele mai importante detalii despre adversar. Știe exact punctele lor slabe", a declarat brazilianul.