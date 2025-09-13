Tottenham a avut un gol anulat în minutul 19. După un corner, Cristian Romero a trimis mingea în plasă cu capul, însă arbitrul Jarred Gillett a semnalizat imediat un fault.

James Maddison a răbufnit după golul anulat din West Ham - Tottenham



Jarred Gillett a văzut un fault comis de Micky van de Ven asupra lui Kyle Walker-Peters. Decizia s-a menținut și după consultarea VAR.



James Maddison, decarul lui Tottenham, care se află în faza de recuperare după o accidentare gravă, a urmărit meciul de acasă și a răbufnit pe rețelele sociale după golul anulat al lui Romero.



"Sincer, arbitrii și cei din camera VAR au fost absolut șocanți în acest start de sezon. Dacă un astfel de gol este anulat pentru fault, nu vom mai vedea niciodată un corner bătut fără ca arbitrul să fluiere pentru ceva", a scris Maddison.



Jamie Redknapp (52 de ani), fostul jucător de la Liverpool și Tottenham, unul dintre analiștii de la Sky, i-a dat dreptate lui Maddison, spunând că decizia de anulare a golului a fost "incredibil de dură" și că "nu a existat suficient contact" la duelul dintre Van de Ven și Walker-Peters.

