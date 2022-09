Partida a început cu un moment de reculegere în memoria Reginei Elisabeta a II-a, după care a urmat un minut de aplauze. În timp ce o bună parte a fanilor a respectat momentul dedicat reginei, dintr-un sector rezervat pentru fanii scoțieni s-au auzit huiduieli puternice, spre surprinderea britanicilor.

Momentul a ajuns imediat viral pe Twitter. ”Probabil cele mai puternice huiduieli pe care le-am auzit în Marea Britanie în ultimele săptămâni”, a notat jurnalistul Anthony Joseph, de la Sky Sports.

Probably the loudest booing that we've seen in the UK over the last couple of weeks for the Queen, at Hampden before Scotland v Ukraine.