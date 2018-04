Transfer SOC pentru Real Madrid! Anunt de ultima ora in Anglia: intra in licitatia de 150 de milioane. Ce lovitura uriasa pregateste

Real Madrid e ultimul nume aparut pe lista cluburilor interesate de Pogba!

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

The Sun anunta ca francezul va pleca sigur de la United in vara. Relatia cu Mourinho nu mai poate fi reparata, astfel ca francezul va fi sacrificat. Dupa seicii lui PSG, un alt club urias anunta ca-l vrea. Real Madrid revine in cursa pentru semnatura lui Pogba, dupa ce in 2016 l-au ratat de putin. Atunci, mijlocasul a preferat sa revina pe Old Trafford, unde mai jucase in perioada junioratului.



Transferul lui Pogba nu se va face pentru mai putin de 150 de milioane de euro, sustin jurnalistii englezi. Francezul a fost cumparat acum doi ani de la Juventus cu 120 de milioane de euro.

EXCLUSIVE: Paul Pogba could be set for a sensational transfer as top team 'wants him'https://t.co/PG2GdHvjf1 pic.twitter.com/qKZATVWJBC — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 17, 2018