Doliul pentru "Squadra Azzurra"! A decedat un fotbalist legendar al lui Juventus si al Italiei

In memoria sa se va tine un moment de reculegere la partida Italia - Tara Galilor.

Giampiero Boniperti, presedintele onorific al lui Juventus, unul dintre marii jucatori si conducatori din istoria marelului club torinez, a decedat astazi, cu doua saptamani inainte de implinirea varstei de 93 de ani. Acesta a suferit un stop cardiac, dupa ce acuzase probleme de sanatate si se retrasese din viata publica. El este autorul motto-ului clubului Juventus, "Vincere non e importante e l'unica cosa che conta" ("Sa castigi nu e important, e singurul lucru care conteaza"), care sta scris pe gulerul tricourilor lui Chiellini&co.

Federatia Italiana de Fotbal a cerut deja acordul UEFA pentru a organiza un minut de reculegere inaintea meciului Italia - Tara Galilor, de la Euro 2020, care se va disputa pe 20 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma.

Giampiero Boniperti (92 ani) a evoluat ca atacant la Juventus intre 1946 si 1961, fiind al doilea cel mai bun marcator din istoria clubului (182 goluri), unul dintre oamenii cu cele mai multe prezente in tricoul "bianco nero" (443 prezente in Serie A) si unul dintre cei mai longevivi capitani ai formatiei. A castigat cinci titluri in Serie A si doua Coppa Italia, participand cu "Squadra Azzurra", pentru care are 38 de selectii si 8 goluri, la Campionatele Mondiale din 1950 si 1954, dar si la Jocurile Olimpice din 1952.

Boniperti a fost golgheter al Serie A in sezonul 1947-1948 (27 goluri), a fost inclus in ierarhia FIFA 100 (2004) si Italian Football Hall of Fame (2012) si face parte din exclusivista categorie "One-club man", a jucatorilor care au evoluat toata cariera pentru o singura echipa de club. El este considerat de multi fani si jurnalisti din Peninsula ca unul dintre cei mai valorosi fotbalisti italieni din toate timpurile, facand parte din "Tridentul Magic" al lui Juve in anii '50 si '60, alaturi de italo-argentianulul Omar Sivori si galezul John Charles.

Dupa ce s-a lasat de fotbal, a ocupat functia de director al clubului si presedinte al Consiliului de Administratie al torinezilor (1961-1990). In ultimii ani, el fusese numit ca presedinte onorific al lui Juventus. Intre 1994 si 1999, Boniperti a fost europarlamentar din partea partidului Forza Italia, condus de miliardarul Silvio Berlusconi.